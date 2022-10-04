مقتل 15 على الأقل في أحدث أعمال عنف في سجون الإكوادور (أ ف ب).

أعلنت وكالة السجون في الإكوادور أن ما لا يقل عن 15 سجيناً قتلوا في سجن بمدينة لاتاكونغا وأصيب 21 آخرون في أحدث وقائع العنف الدامي في سجون الدولة الواقعة في منطقة جبال الأنديز.

وتعزو حكومة الرئيس المحافظ غييرمو لاسو العنف في السجون إلى المعارك بين العصابات للسيطرة على الأراضي وطرق تهريب المخدرات.

وفي السياق، قال المسؤولون إن السلطات تعمل على تحديد هوية الجثث، في حين قال أوزوالدو كورونيل، حاكم مقاطعة كوتوباكسي، التي تضم لاتاكونغا، للصحفيين إن الأمن قد استُعيد.