بايدن: أميركا ستفرض تكاليف على إيران لقمعها الاحتجاجات

04 أكتوبر , 2022
الرئيس جو بايدن (أ ف ب).
قال الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين يحتجّون على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مهسا أميني.
واعتقلتت شرطة الأخلاق أميني، البالغة من العمر 22 عاماً وهي من منطقة كردستان الإيرانية، في 13 سبتمبر/أيلول في طهران بسبب ارتداء ملابس «غير لائقة».
وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى بعد دخولها في غيبوبة.
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