انت الان تتابع خبر مستشارة المانية تفوز بجائزة الأمم المتحدة للاجئين لعام 2022 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المفوض العام للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، في بيان: "من خلال مساعدة أكثر من مليون لاجئ على البقاء على قيد الحياة وإعادة البناء، أظهرت أنغيلا ميركل شجاعة أخلاقية وسياسية كبيرة".يذكر أن جائزة "نانسن" تكرم الأشخاص والمجموعات والمنظمات التي تتفانى في عملها الموجه لحماية اللاجئين والنازحين وعديمي الجنسية.

تأسست الجائزة في عام 1954، وهي إحياء لإرث فريدجوف نانسن، العالم النرويجي والمستكشف القطبي والدبلوماسي والمفوض السامي الأول لشؤون اللاجئين في حقبة عصبة الأمم.

ويحصل الفائز على مبلغ 150000 دولار أمريكي تتبرع به حكومتا سويسرا والنرويج، ويهدف لمتابعة مشروع موجه لمساعدة النازحين قسرا، يتم تطويره بالتشاور الوثيق مع المفوضية.

