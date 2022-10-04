شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ رفع الجلسة العامة للمجلس، على أن تعقد الجلسة التالية غدا الأربعاء فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ، عن مد فترة استلام رغبات النواب بالتنقل بين اللجان النوعية الختلفة إلى الساعة الثانية والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، بدلا من الساعة الثانية ظهرا.

كانت الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، عقدت اليوم الثلاثاء، وذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد 4 أكتوبر 2022.

وشهدت الجلسة تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية بدعوة المجلس للانعقاد ، وافتتاح دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول.

كما تم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم 303 لسنة 2022 بفض دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول.