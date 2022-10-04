شكرا لقرائتكم خبر عن نواب "الشيوخ" بالجلسة العامة: جيش مصر استرد الكرامة بنصر 6 أكتوبر المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نواب مجلس الشيوخ بداية دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعى الأول على تقديم التهانى بمناسبة الذكرى 49 لنصر أكتوبر، مؤكدين أن الجيش المصرى استرد الكرامة بتحقيقه نصرا عظيما فى 6 أكتوبر عام 1973.

بدوره قال النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن الدولة التى تستطيع بناء جيشا قويا خلال 6 سنوات بعد هزيمة هذه الدولة لا يمكن أن نخاف عليها، مهنئا الجميع بنصر 6 أكتوبر.

بدوره بهاء أبو شقه وكيل مجلس الشيوخ:" بداية دور الانعقاد أشدد على أن وجود هذا المجلس كان لازما لاستكمال المنظومة التشريعية" متطرقا فى حديثه لنصر 6 أكتوبر المجيد، قائلا :" الدور الوطنى للقوات المسلحة المصرية لاستراد الكرامة المصرية فى 6 أكتوبر راسخ فى وجدان جميع المصرية، مؤكدا أن الدولة التى بها جيش وطنى كالجيش المصرى لا يمكن أن تنكسر بها إرادة".

وأشار إلى أنه فى 30 يونيو وقف القوات المسلحة بجوار الإرادة المصرية وحمت مصر والمنطقة بأكلمها، مضيفا :" على جموع المصريين أن يناموا مطمئنين طالما لدينا جيش وطنى ينحاز لمواطن والوطن" مؤكدا أن ذكرى 6 أكتوبر ذكرى حبيبة على جميع المصريين"

ووجه "أبو شقه" الشكر لجميع نواب مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الجميع يعمل من أجل تحقيق المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس السيسى".

وبدورها قالت النائبة فيبى فوزى وكيلة مجلس النواب: "أقف اليوم فى مستهل أعمال دور الانعقاد الثالث لمجلسنا الموقر، وكلى املٌ وتطلع إلى دور انعقاد لا يقل ثراء ولا إنجازا عن دورى الانعقاد الماضيين وهو الأمر الذى سيتحقق بفضلٍ من المولى عز وجل وبوحى من عطاءكم المخلص وقيادتكم الرشيدة للجلسات والمناقشات التى تدور بها، وكثمرةٍ لدأب السادة الزملاء أعضاء المجلس وحرصهم على إعلاء مصلحة الوطن فى كل ما يقومون به من جهد، سوف يشهد له التاريخ".

وتابعت: "ولاشك أن الوطن ينتظر منا الكثير إذ يبدأ دور الانعقاد الجديد وسط الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة والتى تمثل تحديا غير مسبوق ليس لبلدنا وحده بل على المستوى الدولى، وهو ما استدعى من القيادة السياسية تنفيذ إستراتيجية متكاملة لمواجهتها بمختلف ما يتوافر لها من قدرات تساندها جموع الشعب المصرى التى آمنت بأنه ثمة وطن يجرى بناؤه ولن يتوانى كل قادر عن مد يد العون والمساعدة فى إتمام عملية البناء رغم كل الصعوبات".

وتابعت: "بالتوازى مع دور الانعقاد الثالث، ثمة حوار وطنى جاد تشارك فيه كل القوى السياسية وبعض من أعضاء مجلسنا الموقر، ويستقطب النخبة من كافة الانتماءات لرسم مستقبل مصر السياسى والاقتصادى والاجتماعى، ما يمنحنا جميعًا الامل فى غد أفضل لنا ولأبنائنا" مضيفة :"لعله من حسن الطالع أن يتزامن انطلاق أعمال دور الانعقاد الثالث مع ذكرى نصر أكتوبر المجيد، ما يشى باننا وباذن الله تعالى على أبواب عبور جديد -رغم الأزمات والصعاب والتحديات الجسام - عبور نحو مزيد من التقدم والاستقرار والازدهار بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فهى فى الاول وفى الاخير مصر المحروسة بيد الله القادر وبانتماء شعبها العظيم وإخلاص وعطاء قيادتها الحكيمة".

واختتمت كلمتها قائلة :"فى الختام لا يسعنى إلا أن أوجه جزيل الشكر والتقدير للأمانة العامة للمجلس بقيادة المستشار الجليل محمود عتمان وأعضاء الأمانة، ودعواتى لهم ولنا جميعًا بأن يوفقنا المولى عز وجل فى خدمة مصرنا الحبيبة وشعبنا الغالى، وتحقيق رفعة مكانته بين الأمم".