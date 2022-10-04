شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يؤكد على ثقته فى تجاوز الرئيس السيسي بمصر المرحلة الحرجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ علي الثقة في القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التجاوز بمصر هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها العالم، الذي لا يكاد يخرج من جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد ليدخل في كارثة اقتصادية أشد وطأة وأكثر وبالاً على العالم كافة، وعلى وجه الخصوص الدول النامية وهى الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف عبد الرازق، خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، " مصر غير بعيدة عن تداعيات الأزمة التي خفف من قسوتها إلهام المولى عز وجل للرئيس بالمشروعات العملاقة التي بدأها منذ توليه المسؤولية من مصانع جديدة أنشئت ومصانع قديمة طورت ومصانع مُعطلة شُغلت ومزارع سمكية عملاقة دُشنت وأنتجت وملايين أفدنة من الصحاري استصلحت بأحدث أساليب العلم الحديث واستزرعت وآتت أُكلها بعد أن أثمرت وصوامع لتخزين الغلاللسد احتياجات البلاد لأطول مدة ممكنة شيدت.

ولفت عبد الرازق، إلي ما قام به الرئيس من رفع المعاناة عن محدودي ومعدومي الدخل، فضلا عن توجهاته بتطوير القرى والمناطق غير الآمنة وغير المخططة بما أطلقه من المبادرات الرئاسية الكثيرة التي تعرفونها وعلى رأسها مبادرة حياة كريمة لتطوير قرابة أربعة آلاف قرية ومبادرة تكافل وكرامة وتطوير العشوائيات.وتحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الزراعي وتبطين الترع والمصارف وغير ذلك من مبادرات جعلت مصر من أفضل البلاد في الحد من آثار الكارثتين كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

واستطرد قائلاً : لذلك لزاماً علينا من جانبنا أن نشكر الرئيس وأن نكون سواعد تؤازره بكل ما نملك في سعيه الدائم والدؤوب نحو تحقيق حلم الشعب المصري المثابر والداعم لقياداته والواثق في رؤيتها والمؤمن بحكمتها والمساند لجهودها والمعزز لمجهوداتها.

وفي سياق متصل، تقدم رئيس المجلس مع تزامن انعقاد الدور الثالث مع ذكرى انتصار أكتوبر المجيد، وهي التاسعة والأربعين لهذا النصر المبين، بتحية تقدير وإعزاز لجيش مصر الباسل، الذي نصفه دومًا بأنه مدرسة الوطنية المصرية ومَجْمَعُ الأبطال العظام الذين نفخر بهم وبدورهم الداعم والمساند دومًا للإرادة الشعبية، مشيراً إلي ما خاضه الجيش المصري من معارك تاريخية طويلة حقق فيها البطولات والانتصارات جعلته واحدًا من أقوى الجيوش وأقدرها ليس فقط في مجال المعارك العسكرية النظامية، بل والمعارك غير النظامية في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي نجح في دحرها والقضاء عليها بالتعاون والتكاتف مع أشقائهم من رجال الشرطة الوطنية المؤمنين برسالتهم المخلصين لوطنهم إلى أن ساد الأمن والأمان في ربوع البلاد.

كما وجه تحية احترام وتقدير لكل جندي مصري ودعوة صادقة لكل شهيد افتدى وطنه وأمنه واستقراره بأغلى ما يملك، وطوبى لهم في جنات الفردوس بإذن الله.

ووجه رئيس المجلس، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، تلك الذكرى العزيزة على كل مسلم التي بشرت بمولد رسولنا وقدوتنا وهادينا ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا ونبينا محمد .صلى الله عليه وسلم، التهنئة إلي جميع المصريين قيادة وشعبًا بالمولد النبوي الشريف.