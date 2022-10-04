شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يشكر الرئيس السيسى على ما شهدته مصر من إنجازات تحت قيادته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمناسبة بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الأول، بأسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل ما شهدته مصرنا الحبيبة تحت قيادته من إنجازات، وما حققته من نجاحات عديدة ومتنوعة في المجالات المختلفة، وعلى المستويات كافة إنجازات شهد لها العالم ولم ينكرها إلا أعداء الوطن الذين يسوؤهم النجاح ويغيظهم العمار وهم فئة قليلة ضالة، لا نأبه لهم بل نقول لهم موتوا بغيظكم لأن القافلة تسير على بركة الله.

وأضاف عبد الرازق، خلال الجلسة العامة الصباحية لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الثلاثاء، موجها حديثة إلي أعضاء المجلس قائلاً: " ونحن نفتتح دور الانعقاد الثالث لمجلسنا اليوم... نلقى بنظرة سريعة ... على ما أنجزه هذا المجلس من مهام خلال دوري الانعقاد الأول والثاني ... وقد عرضنا موجزه لحضراتكم في نهاية كل دور، ولا زلنا نتذكر العرض الأخير ،وما به من إنجازات نفخر ويفخر الشعب بها، ولذلك أجد لزاماً بأن أتوجه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى سيادتكم جميعًا على ما أوليتموه من اهتمام كبير ... لتمكين المجلس من أداء دوره التشريعي والرقابي على النحو الذي رسمه الدستور والقانون.

واضاف عبد الرازق، " لقد اسهمتم من خلال مشاركاتكم المتميزة في اجتماعات اللجان النوعية أو مداخلاتكم القيمّة في جلسات المجلس في خروج التشريعات بشكل منضبط ودقيق "، مشيداً بالدراسة القيمة بشأن الزيادة السكانية التي أبرَزَتْ أسبابَها وآثارها واقترحتم في نهايتها الحلول الناجعة لها وأرسلتُها إلى رئيس الجمهورية فوجه مجلس الوزراء باتخاذ اللازم نحوها، وبدوره قام رئيس مجلس الوزراء بتوجيه الوزارات المعنية بدراسة النتائج التي خلصت إليها.

ولفت عبد الرازق، إلى أن توصيات المجلس ولجانه فيما قدم من طلبات مناقشة عامة واقتراحات برغبة أرسلت جميعها للحكومةفتدارستها، وأرسلت ردوداً على معظمها بما يكشف عن أن أداءكم كان محل تقدير من الحكومة لما لَمَسَتْه من تعاونٍ وعمقٍ في الدراسة والتحليل ورغبة في خدمة الصالح العام التي كشفت عنها تلك التوصيات، لافتاً إلي أن رؤية المجلس في مشروعات القوانين التي تم مناقشتها كان محل تقدير من مجلس النواب الموقر، أعلنه جهاراً ومراراً، رئيسه المحترم، الأخ والصديق ورفيق العمر وشيخ القضاة الدستوريين، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأمر الذي يؤكد على عمق التعاون والتكامل في الأداء مع مجلس النواب الموقر لصالح الوطن.