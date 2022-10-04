شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يرفض طلب رفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم توافر الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن المادة 40 من اللائحة الداخلية للمجلس بأن يتلقى فى بداية كل دور انعقاد عادى ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان، كما تقضى المادة رقم 41 بضرورة أن يشارك كل عضو بإحدى اللجان النوعية ومن ثم على الأعضاء التقدم بطلب إلى الأمين العام فى موعد غايته الساعة الثانية من مساء اليوم قبل عرضها لإقرارها فى الجلسة المقبلة، علما بأن الأعضاء الذين لن يتقدموا بطلب لتعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى سوف يستمروا فى عضوية اللجان التى كانوا بها.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وطالب رئيس مجلس الشيوخ، من رؤساء الأحزاب سرعة إبلاغ المجلس كتابة باسم من يختاره رئيسا للهيئة البرلمانية ونائبه بالمجلس.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ عن ورود خطاب للمجلس يفيد بأن النائب حسام الخولى رئيسا للهيئة للبرلمانية لحزب مستقبل وطن.

وأعلن عبد الرازق، أنه ورد طلب برفع الحصانة عن الأعضاء-لم يذكر اسمه- وقد انتهى المجلس إلى حفظ الطلب لعدم توافر الشروط المنصوص عليها فى لائحة المجلس وعرض الأمر على المجلس للإحاطة دون ذكر أسماء.