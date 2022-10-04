شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشيوخ يوافق على طلب سامح عاشور بالعدول عن استقالته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب سامح عاشور كان قد تقدم بطلب للاستقالة من عضوية المجلس لعزمه للترشح على منصب نقيب المحامين فى الانتخابات المحدد لها 4 من سبتمبر الماضى وعرضت الاستقالة على مكتب المجلس فقرر إرجاء نظرها إلى اجتماع يعقد فى 24 من الشهر ذاته وأصر عليها فى حينها وقرر المكتب عرضها على المجلس فى أول جلسة تالية.

وتابع "عبد الرازق" أنه بعد ذلك تقدم النائب بطلب آخر للعدول عن الاستقالة، مبررا ذلك بعدم ترشحه للانتخابات فى وقتها ونظرا لعدم وجود نص قانونى يمنع العدول عنها قبل عرضها على المجلس فقد قبل المجلس طلب العدول عنها.

كما أعلن رئيس مجلس الشيوخ، أن النائب سامح عاشور كان تقدم للمجلس بطلب لسماع أقواله فى إحدى القضايا وأذن له المجلس بذلك.