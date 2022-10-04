شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ: نجدد العهد ببذل الجهد لمعاونة مؤسساتنا فى استكمال طريق التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: "نجدد العهد ببذل جهداً أكثر مما مضى مع أعضاء المجلس، لمعاونة مؤسسات الدولة المصرية في استكمال طريق مسيرتنا التنموية على النحو الذي رسمه الدستور والقانون، حتى نعبر هذه المرحلة الصعبة علينا وعلى العالم من قبلنا"، متوقعا أن يزخر هذا الدور الجديد بالموضوعات الهامة التي قد تكون أكثر مما مضى".

وكشف عبد الرازق خلال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثالث، عن تلقي الأمانة العامة مع بداية هذا الدور ثلاث دراسات هامة من شأنها أن تشكل تحركًا ملموسًا في بعض الملفات التي توليها الدولة أهمية، متمثلة في ظاهرة العنف الأسري، الشباب وسوق العمل غير الرسمي، وأخيراً الألعاب الإلكترونية "الفرص والتحديات" ، والتي تقدم بها على الترتيب، النواب (محمد هيبة – أحمد أبو هشيمة- حسانين توفيق).

وأضاف عبد الرازق، أن هذا كله يحتاج مزيداً من الجهد الممزوج بالفكر الثاقب المخلص في أداء رسالتنا الدستورية على النحو الذي يرضى ربنا وشعبنا، قائلاً : نعاهد الله على ذلك مُستعينين به عز وجل ... وراجينه التوفيق لما فيه خير بلادنا وشعبنا ... فهو نعم المولى ونعم النصير".