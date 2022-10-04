بعد سقوط أجزاء منها.. إخلاء مدرسة قاسم أمين من الطالبات بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، إخلاء فورى لمدرسة قاسم أمين الإعدادية بنات التابعة لإدارة الجمرك التعليمية، بسبب سقوط بعض أجزاء من المبنى.

ويأتي القرار حفاظًا على حياة وسلامة الطلاب المدرسة التي تعمل بنظام الفترتين، بالإضافة إلى تأجيل جميع البرامج التدريبية للموهوبين المقامة بمركز الموهوبين بالمدرسة.

وشمل القرار تسكين طلاب مدرسة قاسم أمين بمدرسة إسماعيل صبرى الرسمية لغات، والمجاورة لها مباشرة، وتسكين طلاب مجمع الشهداء تجارى خدمات والتى كانت مسكنة على مدرسة قاسم أمين فترة مسائية، بمدرسة المنشية الابتدائية.

ويجري البدء في صيانة شاملة لمدرسة قاسم أمين التي أنشئت في عام 1927 تقريباً وعمرها يتجاوز 95 عاماً، وتقع على مسطح كبير وتضم 4 مبان بما فيها مبنى آيل للسقوط وسيجري هدمه وبناء مبنى جديد بدلاً منه في أعمال الصيانة.

ووفقا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، تعرضت المدرسة لسقوط في البدروم وتصدع في "كمر" المبنى، ويبلغ عدد طالبات المدرسة 800 طالبة بالصفوف الأول والثاني والثالث الإعدادي.