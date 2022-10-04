أصيبت بنزيف في المخ.. أول قرار من التضامن بشأن التلميذة المعتدى عليها من معلم في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

أعلن الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الدقهلية، صرف مبلغ 20 ألف جنيه إعانة عاجلة ومساعدة شهرية من مؤسسة التكافل وتلبية كافة احتياجات أسرة تلميذة مدرسة طرانيس العرب الابتدائية بالسنبلاوين، الذي جرى الاعتداء عليها بالضرب من قبل أحد المعلمين بالمدرسة والذي تقرر إيقافه عن العمل وإحالته للتحقيق ونقل مدير المدرسة لتراخيه عن أداء واجباته.

وقال وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، إنه توجه إلى أسرة التلميذة بمستشفى الطوارئ التابعة لجامعة المنصورة لتقديم الإعانة العاجلة لهم لحين تماثل التلميذة للشفاء بعد إصابتها بنزيف في المخ.

وأوضح عبدالعزيز أنه جرى تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية للتلميذة بمستشفى الطوارئ الجامعي ومتابعة حالتها الصحية أولًا بأول واتخاذ كل ما يلزم طبيًا.

يذكر أن محافظ الدقهلية أصدر كتابًا دوريًا بعدم معاقبة الطلاب والتلاميذ بالضرب أيا كانت الأسباب وهناك طرق أخرى لمعاقبة المخطئين طبقاً للأساليب القانونية بلائحة الانضباط ومنها (الإانذار - استدعاء ولي الأمر - التوقيع على إقرار بعدم التكرار - الفصل حسب حجم الخطأ).

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، إنه جرى تطبيق الكتاب الدوري فوراً وتعميمه علي جميع الإدارات التعليمية وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة وتلقي الشكاوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين.