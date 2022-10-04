مصرع معلمة وإصابة 15 آخرين في إنقلاب ميكروباص بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

لقيت معلمة مصرعها وأصيبت 14 آخريات وسائق بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم الثلاثاء، في إنقلاب سيارة على جانب الطريق الزراعي السريع الشرقي "سوهاج- نجع حمادي" بناحية قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي المحافظة. جرى نقل الجثة والمصابين للمستشفيات، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفاة ومصابين دار المركز.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من المعلمات المقيمات بمحافظة قنا في طريقهم متوجهين للعمل بمدرسة خاصة بدار السلام على جانب الطريق الزراعي السريع الشرقي "سوهاج- نجع حمادي" بناحية قرية البلابيش بحري.

نتج عن الحادث مصرع معلمة وإصابة 14 آخريات وسائق السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقلهم للمستشفيات.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.