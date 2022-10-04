بينهن 3 شقيقات.. ننشر أسماء ضحايا ومصابي حادث معلمات سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبدالواحد:

حصل "الخليج 365" على أسماء المتوفين والمصابين فى حادث انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" على الطريق السريع الشرقي "سوهاج- نجع حمادي" بناحية قرية البلابيش بحري دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي محافظة سوهاج.

كان تستقلها عدد من المدرسات يعملن بمدرسة خاصة بمركز دارالسلام ونتج عن السرعة الزائدة تصادم السيارة فى عمود إنارة ووفاة:"زينب محمد صلاح 27 عامًا معلمة وجرى نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام".

والمصابات هن:"عبير السيد أبو الوفا 23 عامًا معلمة بكسر باليد اليسرى، وفاطمة أحمد مصطفى 23 عامًا معلمة باشتباه كسر باليد اليسرى وكدمات متفرقة بالجسد، ورحاب محمد عبدالصادق 23 عامًا معلمة باشتباه كسر بالفخذ الأيسر، وسحر عبدالفتاح أحمد 23 عامًا بجروح قطعية بالوجه، ونريمان محمد عبدالعزيز 23 عامًا باشتباه كسر بالعمود الفقري، ومي عمران أبو الوفا 23 عامًا باشتباه كسر بالزراع الأيسر، وزينب منتصر 23 عامًا باشتباه كسر بقاع الجمجمة، ومريم محمد أحمد 23 عامًا باشتباه كسر بالساق اليسرى، إسراء عزت فؤاد 28 عامًا، وعلا عزت فؤاد 30 عامًا، وعبير عزت فؤاد 36 عامًا باشتباه كسر بالساعد الأيسر، وجميعهن تقيمن بدائرة مركز شرطة نجع حمادي بمحافظة قنا، يوسف محمد عبدالصادق 27 عامًا سائق.

البداية كانت بتلقى مأمور مركز شرطة دار السلام إشارة من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ووجود متوفاة ومصابين.

بالانتقال والفحص، تبين انقلاب سيارة أجرة "ميكروباص" يستقلها مجموعة من المعلمات المقيمات بمحافظة قنا في طريقهن متجهات للعمل بمدرسة خاصة بدار السلام على جانب الطريق الزراعي السريع الشرقي "سوهاج- نجع حمادي" بناحية قرية البلابيش بحري.

نتج عن الحادث مصرع معلمة وإصابة 14 آخريات وسائق السيارة بكسور وجروح متفرقة بالجسد، جرى نقلهم للمستشفيات.

وتبين وقوع الحادث نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر للسيارة ما نتج عنه اصطدامها بعمود إنارة على جانب الطريق ونقلها.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.