إداري يطعن مدير مدرسة بسلاح أبيض بسوهاج الثانوية بنات

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

اعتدى إداري بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بمدينة ناصر دائرة قسم شرطة ثان سوهاج على مدير المدرسة بسلاح أبيض "سكين" أثناء دخوله من الباب الرئيسي للمدرسة، جرى ضبط المتهم، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى مأمور قسم شرطة ثان سوهاج إشارة من غرفة عمليات النجدة بطعن مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات داخل فناء المدرسة.

بالانتقال والفحص تبين اعتداء "أيمن. م" إداري بالمدرسة المشار إليها على "مختار القاضي" مدير المدرسة بسلاح أبيض "سكين" فور دخوله من الباب الرئيسي قبل إقامة طابور الصباح، ما نتج عنه بطعنات وجروح بالظهر وأسفل الصدر من الناحية اليسرى وأسفل البطن.

جرى نقل المصاب لمستشفى سوهاج الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

من جانبه أوضح مختار القاضي، مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات "المجني عليه" أنه لا توجد أي خلافات شخصية بينه وبين المتهم تجعله يحاول إنهاء حياتي، مضيفًا في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن المتهم جرى توقيع جزاء عليه لتغيبه عن امتحانات الثانوية العامة الماضية، وأنه ظن أن الجزاء الذي وقع عليه بسببي؛ لتحويله للتحقيق والشؤون القانونية لكثرة تغيبه عن العمل دون أعذار.

وأشار "القاضي" إلى أن التقرير الطبي لمستشفى سوهاج الجامعي جاء لزوم الراحة مدة أقل من 21 يومًا، لافتًا أنه لن يترك حقه وسيأخذه بالطرق القانونية.

وأضاف مدير مدرسة سوهاج الثانوية بنات أنه لولا تواجد معلمي المدرسة استعدادًا لإقامة طابور الصباح وسيطرتهم على المتهم وانتزاع السلاح الأبيض منه لحين وصول الشرطة لكان قد أنهى حياتي، متابعًا أنه أثناء محاولة سيطرة المعلمين على المتهم كان يردد "سيبوني هقتله وأخلص عليه".

وأوضح أن بعض المعلمين الذين تدخلوا للسيارة على المتهم أصيبوا بجروح سطحية أثناء محاولتهم نزع السلاح الأبيض منه، فضلًا عن حالة الرعب والخوف التي انتابت الطالبات فور رؤيتي أسقط على الأرض غارقًا في دماغي.

