سعر الذهب اليوم الثلاثاء ترتفع في مصر بمنتصف التعاملات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- دينا خالد:

ارتفع سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر، بمنتصف التعاملات، وزاد الجرام 5 جنيهات مقارنة بمستواه في الصباح، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرقة القاهرة التجارية سابقا لمصراوي.

أسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 730 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى نحو 939 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 21 إلى 1095 جنيها للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 1251 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 8760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

سعر الذهب اليوم عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا، إلى نحو 1704 دولارات للأوقية، بنسبة زيادة قدرها 0.25% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات أمس، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

ويمكنكم متابعة أسعار الذهب اليوم وعلى مدار الساعة عبر هذه الخدمة من الخليج 365: أسعار الذهب