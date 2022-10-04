بالصور.. ضبط حلوى مولد "خطر على الصحة" في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، برئاسة ناصر ثابت، حملة، صباح اليوم الثلاثاء، للرقابة على الأسواق وضبط الخارجين عن القانون تزامنًا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

وأعلنت مديرية التموين، في بيان لها، أن الحملة التي قادها المهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، وإبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وكبار مفتشي الرقابة التموينية، أسفرت عن ضبط محلين لبيع حلوى المولد بدائرتي حي المناخ والعرب وبحوزتهم 150 كيلوجرام من حلوى المولد، مجهولة المصدر وغير مدون عليها تواريخ الإنتاج والصلاحية، ما يشكل خطر على صحة مستهلكيها نتيجة وجود ألوان صناعية غير مصرح بها من وزارة الصحة.

حُرر محضر بالواقعة، وجرى التحفظ على الكمية المضبوطة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.