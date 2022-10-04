مصرع شخصين وإصابة ثالث في تصادم سيارتين شمال قنا

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث تصادم سيارتي بيجو على طريق "مصر أسوان" الزراعي وانقلابها داخل ترعة الفؤادية بالقرب من قرية الأميرية بمركز أبوتشت، شمال محافظة قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتي بيجو على طريق "مصر _ أسوان" الزراعي وانقلابها داخل ترعة الفؤادية بمركز أبوتشت.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع هاني مسعد غبريال، من كوم البيجا بمركز فرشوط، وكرم شاكر أبو المجد، من قرية المخلبطية بمركز أبوتشت، سائقي السيارتين، وإصابة حمادة جاد الكريم عبده، 38 عامًا، من قرية الشرقي بهجورة بمركز نجع حمادي، وتم انتشالهم من الترعة.

وجارٍ البحث عن باقي الضحايا وانتشال السيارتين، وجرى نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفى أبوتشت المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.