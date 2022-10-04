الصين تسجل 1038 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الركاب يستعدّون للخضوع لاختبارات الحمض النووي لفيروس كورونا Covid-19 في محطة سوتشو للسكك الحديدية (أ ف ب).

أعلنت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء أن الصين سجلت ‭1038‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الإثنين منها 307 إصابات مصحوبة بأعراض و731 بلا أعراض.

وسجلت الصين 810 إصابات بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 240 إصابة مصحوبة بأعراض و540 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 251347 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة الصينية بكين إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض انخفاضاً من اثنتين في اليوم السابق وإصابة محلية جديدة واحدة بلا أعراض مثل اليوم السابق.

ولم تسجل مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، إصابات محلية جديدة مصحوبة بأعراض مقارنة مع واحدة في اليوم السابق وثلاث إصابات بلا أعراض مثل اليوم السابق.