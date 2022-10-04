ترامب يرفع دعوى قضائية ضد (سي.إن.إن) ويطلب تعويضات 475 مليون دولار

04 أكتوبر , 2022
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب (أ ف ب).
رفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة (سي.إن.إن) بتهمة التشهير، وطالب بتعويضات بقيمة 475 مليون دولار مدّعياً أن الشبكة شنت «حملة قذف وتشهير» ضدّه.
وادعى ترامب في دعواه المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأميركية في فورت لودرديل بولاية فلوريدا، أن الشبكة استخدمت نفوذها كمؤسسة إخبارية رائدة لهزيمته سياسياً.
وامتنعت (سي.إن.إن) عن التعليق على القضية.
ويزعم ترامب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافاً سيئة للتشهير به مثل «عنصري» و«تابع لروسيا» و«متمرد» و«هتلر».
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