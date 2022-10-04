شكرا لقرائتكم خبر عن النائب حازم الجندى يهنىء الرئيس السيسى والقوات المسلحة بذكرى نصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع الفريق أول محمد زكي، وجميع ضباط وجنود القوات السملحة ، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر ، مشيرا إلى أن السادس من أكتوبر سيظل يوما للفخر والعزة والاعتزاز برجالنا البواسل من الجيش المصري.

وقال "الجندي"، إن يوم 6 أكتوبر 1973 سيظل علامة فارقة في التاريخ المصري، لأنه أعاد الكرامة والعزة ليس لمصر وحدها ولكن للأمة العربية أجمع، مشيرا إلى أن هذا الانتصار ساهم في استعادة مصر لمكانتها العربية والإقليمية، وتحجيم حلم التوسع الإسرائيلي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن هذا الانتصار ساهم في محو سنوات من الحزن والقهر التى عاشها المصريون بعد نكسة 1967.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حرب أكتوبر المجيدة أثبتت بما لا يدع مجال للشك أن الجندي المصري قادر على مدار تاريخه على قهر المستحيل، فكما لقن جيش الاحتلال الصهيوني درسا قاسيا في فنون القتال، واستعادة سيناء الغالية، تمكن أيضا من تطهيرها من جماعات الإرهاب التى حاولت السيطرة عليها بعد أحداث 25 يناير 2011 ، الأمر الذي يبرهن على أمرين الأول أن هذا البقعة الغالية من أرض مصر مستهدفة دائما وهناك محاولات مستمرة لنزعها من السيادة المصرية، والثاني أن مصر لا تتنازل عن ذرة رمل من أرضها ، وأن كل مصري على استعداد لتقديم روحه فداءا لهذا الوطن الغالي.

وشدد "الجندي"، على ثقته في عزيمة المصريين وقدرتهم على قهر المستحيل دائما ، مؤكدا أن الدولة المصرية تحتفل بنصر أكتوبر هذا العام في ظل توسعات اقتصادية كبيرة ، وتنمية واسعة لمست جميع القطاعات، مطالبا المصريين بالتحلى بروح أكتوبر من أجل تخطى التحديات الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية من أجل الوصول إلى الجمهورية الجديدة.