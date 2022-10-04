6 مهام لمقررى اللجان الفرعية بالحوار الوطنى.. لائحة الإجراءات تحددها

القاهرة - سامية سيد - حددت لائحـــة إجراءات سير جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطنى، الصادرة عن مجلس أمناء الحوار الوطنى، مهام مقررى اللجان الفرعية.

ونصت المادة الثانية من الفصل الأول من لائحة الإجراءات على أن يتولى مقرر اللجنة الفرعية والمقرر المساعد له المهام الآتية:-

1- دراسة المقترحات المُحالة إلى اللجنة الفرعية من الأمانة الفنية ومجلس الأمناء.

2- اقتراح جدول أعمال جلسة اللجنة الفرعية بالتشاور والتنسيق الكامل مع المحور العام.

3- اقتراح أسماء للحضور والمتحدثين فى جلسات اللجان الفرعية.

4- إدارة الجلسة وفق الضوابط الصادرة من مجلس الأمناء والقرارات الصادرة فى هذا الشأن.

5- إعداد التقارير الدورية ورفعها إلى المقرر العام للمحور وتلقى مُلاحظاته بشأنها.

6- اعتماد محاضر جلسات اللجان الفرعية بُناءً على ما تعده الأمانة الفنية المُساعدة له.