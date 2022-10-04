04 أكتوبر , 2022
مشاة يسيرون تحت شاشة فيديو كبيرة تعرض صورًا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ ف ب).
أصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيراً إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً.
وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 إنّ «كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض».
من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تدعو سكان منطقتين شماليتين للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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