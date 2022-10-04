اليابان تدعو سكان منطقتين شماليتين للاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً

مشاة يسيرون تحت شاشة فيديو كبيرة تعرض صورًا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (أ ف ب).

أصدرت السلطات اليابانية صباح الثلاثاء تحذيراً إلى سكّان منطقتين تقعان في شمال الأرخبيل، مناشدة إياهم الاحتماء بعد إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً بالستياً.

وقالت الحكومة في بلاغ صدر في الساعة 7:29 إنّ «كوريا الشمالية أطلقت على ما يبدو صاروخاً. رجاء احتموا داخل مبان أو تحت الأرض».

من ناحيتها أوضحت هيئة البث التلفزيوني والإذاعي الوطنية إن إتش كي أنّ المعنيين بالتحذير هم سكّان منطقتين في شمال البلاد.