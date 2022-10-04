انت الان تتابع خبر الاعدام بحق مجرم اشترك بجريمة تفجير سيارة مفخخة في ديالى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم وبدوافع ارهابية قام بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى– بعقوبة والتي ادت الى مقتل احد المواطنين واصابة اخرين"، مبينة انه "تم حكم المجرم بالاعدام".وأضافت، أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقا لاحكام المادة الثانية / 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".