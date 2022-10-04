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الاعدام بحق مجرم اشترك بجريمة تفجير سيارة مفخخة في ديالى

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المحكمة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المجرم وبدوافع ارهابية قام بتفجير سيارة مفخخة في محافظة ديالى– بعقوبة والتي ادت الى مقتل احد المواطنين واصابة اخرين"، مبينة انه "تم حكم المجرم بالاعدام".

وأضافت، أن "الحكم بحق المجرم الارهابي يأتي وفقا لاحكام المادة الثانية / 1/ 3/ 7 وبدلالة المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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