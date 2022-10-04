انت الان تتابع خبر حدث ما لا يتوقع.. شاب حاول تقبيل "كوبرا" سامة (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويحاول في الفيديو، شاب من ولاية كارناتاكا، تقبيل أفعى من نوع "الكوبرا" السامة، إلا أنه فشل في ذلك، وتعرض للدغة.

وبعد تعرضه للدغ، تراجع الشاب للخلف، دون أن يتم توضيح مصيره.



وتمكنت الأفعى من الهروب من قبضة الشاب بعد لدغه، والهروب بعيدا، ليواصل رجل آخر مطاردتها، ومحاولا الإمساك بالثعبان من ذيله.

وأثار تصرف الشاب المتهور ردود فعل واسعة على مواقع التواصل الهندية.

جدير بالذكر أن نفث السم، عند الكوبرا يمكن أن يصل إلى مسافة مترين، اعتمادا على حجم الثعبان.

