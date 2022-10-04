انت الان تتابع خبر في ظلّ غياب جسور المشاة ارتفاع نسب حوادث الدهس والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - تفتقر شوارع بغداد الى جسور المشاة لعبور الطرق خاصة السريعة منها، ناهيك عن عشرات الجسور المدمرة دون اصلاحها، هذا واحد منها، لايزال حطامه شاخصا على سريع محمد القاسم.

وتتسبب قلة او انعدام جسور المشاة في شوارع بغداد بتسجيل الكثير من الحوادث المرورية التي يذهب ضحيتها مواطنون كُثر.



ورغم المناشدات والمطالبات الكثيرة التي يطلقها المواطنون للمطالبة باصلاح ما هو مهدم من هذه الجسور او تشييد اخرى جديدة إلا ان الجهات المختصة تبقى ساكنة دون حراك