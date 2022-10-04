انت الان تتابع خبر من أكثر لاعب سجّل "هاتريك" في تاريخ الدوري الإنجليزي؟ والان مع التفاصيل

متى بدأ الهاتريك في الدوري الإنجليزي الممتاز؟



يعلم متابعو كرة القدم أن حقبة الدوري الإنجليزي الممتاز بدأت بنظامها الحديث في موسم 1992-93، ودشّن حينها المهاجم الإنجليزي بريان دين أول هدّف في تاريخ المسابقة عندما سجّل لفريقه شيفيلد يونايتد في افتتاحية مباريات الموسم.

لكن أول هاتريك تم رصده في الدوري الإنجليزي الممتاز يعود إلى الفرنسي إيريك كانتونا، عندما قاد مانشستر يونايتد للفوز 5-0 ضد ليدز يونايتد، في أغسطس/ آب بأول شهر من أول نسخة من البريميرليغ، فلم ينتظر كانتونا كثيرًا ليعلن نفسه للجميع.

انتظرت الجماهير 3 أشهر إضافية لتشاهد الهاتريك الثاني في الموسم، وبالتحديد في نوفمبر/ تشرين الثاني 1992 حينما دوّن لاعب نوريتش سيتي، اللاعب الاسكتلندي مارك روبينز على ثلاثية. ولاحقًا مع نهاية أول موسم من البريميرليغ شهدت ملاعب إنجلترا تسجيل 14 هاتريك!



إجمالًا شهد أول 30 موسما من الدوري الإنجليزي الممتاز تسجيل 361 هاتريك بمعدّل 12 هاتريك للموسم الواحد، يتقدّم هؤلاء المسجّلين أسطورة مانشستر سيتي، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو الذي يتصدّر القائمة بامتياز.

سيرخيو أغويرو (12 هاتريك)

سجّل أغويرو "هاتريك" في أول موسم مع مانشستر سيتي عام 2011، ثم انتظر 3 مواسم أخرى ليدوّن على الهاتريك الثاني. وكلما تقدّم في العمر ازداد رونقًا وهذا ما حدث، فقد أحرز أغويرو 5 ثلاثيات قبل بلوغه عمر 30، وبعد الـ30 تمكّن من إضافة 7 أخرى، منها 2 في مرمى أرسنال وتشيلسي بنفس الأسبوع عام 2019. أمّا الهاتريك الأخير فكان في يناير/ كانون الثاني 2020 ضد أستون فيلا.

آلان شيرار (11 هاتريك)

لا يزال آلان شيرار إلى اليوم الهدّاف التاريخي للدوري الإنجليزي الممتاز بـ260 هدفًا، فقد أحرز 8 ثلاثيات في غضون 476 يومًا بالتحديد بين نوفمبر/ تشرين الثاني 1994 ومارس/ آذار 1996 في رقم لم يحدث مرة أخرى. يمكن اعتبار شيرار رمز الكرة الإنجليزية في التسعينيات، فقد أحرز كل ثلاثياته الـ11 في التسعينيات بقميص نيوكاسل وبلاكبيرن، هذا الأخير سجّل له شيرار 9 ثلاثيات مقابل 2 للماغبايس.

روبي فاولر (9 هاتريك)

يتفرّد روبي فاولر برقم قياسي كونه اللاعب الوحيد في تاريخ البريميرليغ الذي سجّل ثلاثيتين لفريقين مختلفين في نفس الموسم، وفعلها موسم 2000-2001 عندما انتقل من ليفربول إلى ليدز يونايتد في انتقالات الشتاء، قبل ذلك كان فولر قد كتب التاريخ بالفعل وأصبح اللاعب الوحيد الذي يسجّل رباعية "سوبر هاتريك" بالقدم اليسرى، وفعلها مرتين؛ أمام بولتون 1994 وميدلسبره 1996.

هاري كين (8 هاتريك)

رُغم اقترابه من حاجز 200 هدف في البريميرليغ، وتمثيله تهديدا حقيقيا لرقم آلان شيرار الأسطوري (260 هدفًا)، لم يسجل هاري كين هاتريك في الدوري الإنجليزي منذ العام 2017 عندما سجّل 6 هاتريك في هذا العام، ومع ذلك يمتلك 8 ثلاثيات في جعبته إجمالًا، ويتوقّع الخبراء أن ينهي مسيرته في صدارة هدّافي المسابقة التاريخيين، وكذلك صدّارة مسجّلي الثلاثيات.

قائمة أكبر مسجلي "الهاتريك" في تاريخ البريميرليغ

سيرخيو أغويرو (12 هاتريك)؛

آلان شيرار (11 هاتريك)؛

روبي فاولر (9 هاتريك)؛

هاري كين (8 هاتريك)؛

مايكل أوين (8 هاتريك)؛

تيري هنري (8 هاتريك)؛

واين روني (7 هاتريك)؛

لويس سواريز (6 هاتريك)؛

روبن فان بيرسي (5 هاتريك)؛

رحيم ستيرلينغ (5 هاتريك)؛

ديمتار برباتوف (5 هاتريك)؛

أندرو كول (5 هاتريك)؛

إيان رايت (5 هاتريك).