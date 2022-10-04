شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. "الاتحاد الروسي" يقر ضم 4 مناطق أوكرانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - في خطوة أخرى نحو ضم أربع مناطق أوكرانية إلى السيادة الروسية، صوت مجلس الاتحاد الروسي اليوم الثلاثاء لصالح الضم.

وخلال جلسته اليوم صادق مجلس الاتحاد (الغرفة العليا بالبرلمان الروسي) بالإجماع على مشروع قانون لضم كل من دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجيا.

عاجل.. "الاتحاد الروسي" يقر ضم 4 مناطق أوكرانية



الخطوة هي الثانية في المسار التشريعي بروسيا حول ضم المناطق الأوكرانية، بعد أن صوت مجلس الدوما، أمس الإثنين على قرار الضم.

وستبقى خطوة واحدة، بعد أن تعود الوثائق إلى الكرملين للتوقيع النهائي عليها، من قبل الرئيس فلاديمير بوتين، وبذلك تكتمل عملية ضم المناطق الأربع رسميا.



وتسعى موسكو إلى ضم الأراضي التي أجرى حكام موالون لها استفتاء اختار فيه المصوتون الانضمام لروسيا.

والآن تمثل الأراضي المنضمة لروسيا نحو 18 بالمئة، من الأراضي الأوكرانية، فيما يشتد الصراع المستمر منذ سبعة أشهر.

وكانت روسيا أعلنت عمليات الضم، بعد استفتاءات في المناطق المعنية. لم تعرف بها الحكومات الغربية وكييف، التي اعتبرت أن التصويت انتهاك للقانون الدولي ولا يمثل رأي السكان.

تعتزم الولايات المتحدة تقديم معدات عسكرية متقدمة لأوكرانيا ضمن حزمة المساعدة الأمنية المقبلة، وسط توقعات بأن تشمل قاذفات "هيمارس".

ونقلت "رويترز" عن مصدرين مطلعين على الحزمة التي تبلغ قيمتها 625 مليون دولار، قولهما، إن المساعدة الأمنية المقبلة لأوكرانيا يتوقع أن تشمل 4 قاذفات من أنظمة الصواريخ "هيمارس"، وذخائر وألغام ومركبات مقاومة للألغام.



الحزمة، المتوقع الإعلان عنها الثلاثاء، هي الأولى منذ ضم روسيا الأخير لأراض الأوكرانية، منذ حققت كييف مكاسب كبيرة في ساحة المعركة منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

وجاءت عمليات الضم المعلنة لروسيا في أعقاب ما أسمته استفتاءات بالمناطق من أوكرانيا، وقالت:" الحكومات الغربية وكييف إن التصويت ينتهك القانون الدولي وكان قسريًا وتمثيلي".



ويمكن إرسال قاذفات "هيمارس" والصواريخ، ونحو 200 مركبة مقاومة للألغام وذخيرة لمدافع الهاوتزر والألغام إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.

وهذه هي الحزمة الأولى من السنة المالية 2023 للحكومة الأمريكية، والتي تعمل حاليًا بموجب تدبير تمويل مؤقت لسد الفجوة وتسمح للرئيس جو بايدن بسحب ما يصل إلى 3.7 مليار دولار من الأسلحة الفائضة لنقلها إلى أوكرانيا حتى منتصف ديسمبر/أيلول.

والأسبوع الماضي، كشفت الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة بقيمة 1.1 مليار دولار لأوكرانيا، والتي تضمنت 18 نظام إطلاق صواريخ مدفعية عالية الحركة هيمارس، وذخائر مصاحبة، وأنواع مختلفة من أنظمة الطائرات دون طيار وأنظمة الرادار.

لكن حزمة المساعدات الأسبوع الماضي تم تمويلها من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية (USAI) مما يعني أن على الحكومة شراء الأسلحة من الصناعة، عوضا عن سحبها من مخزونات الأسلحة الأمريكية الحالية.

من المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الأوكراني الذي مزقته الحرب بمقدار الثلث على الأقل هذا العام، ليضرب كل قطاع تقريبا.

ويشمل ذلك صناعة السياحة، التي يقول المسؤولون إنها بدأت في التعافي من جائحة COVID-19 قبل حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط.



لكن الحكومة الأوكرانية لا تزال تأمل في أن يواصل شعبها السفر داخل البلاد، وإنفاق الأموال في مناطق على البحر الأسود وجبال الكاربات في الغرب.

تقول ماريانا أوليسكيف، رئيسة الوكالة الحكومية الأوكرانية لتنمية السياحة، لموقع NPR: "لا يزال الكثير من الناس في أوكرانيا لا يشعرون أنه من الجيد الذهاب في إجازة أو السفر".



بعد مرور أكثر من 7 أشهر على الحرب، "نفهم أن الكثير من الناس في بلدنا يعيشون في ظروف سيئة للغاية، وأن بعض الناس ليس لديهم كهرباء وأن جنودنا ينامون في الخنادق"، على حد قولها.

وفقًا لبيانات الوكالة الحكومية، زادت السياحة المحلية، التي تعرفها الوكالة على أنها مغادرة مدينتك لقضاء وقت الفراغ، بنسبة 24% بين عامي 2019 و2021. وزار ما يقرب من 4.2 مليون سائح أجنبي أوكرانيا في عام 2021 - بزيادة قدرها 30% عن العام السابق.



يتزلج السياح بالقرب من سلسلة جبال Chornohora وهي جزء من جبال الكاربات في غرب أوكرانيا - موقع npr

تقول أوليسكيف إنها توقعت أن يستمر هذا الاتجاه حتى عام 2022، لكن بعد ذلك بدأت الحرب.

تضيف أوليسكيف أن الرحلات إلى أوكرانيا من قبل السياح الدوليين انخفضت بنسبة تتراوح بين 85% و90%.

أبلغ منظمو الرحلات السياحية في المناطق الأكثر أمانًا في أوكرانيا الحكومة أن معدلات الإشغال انخفضت بنسبة 50% هذا الصيف مقارنةً بالسابق.



وأوضحت أوليسكيف أن السياحة في أماكن مثل أوديسا وأجزاء أخرى من جنوب أوكرانيا أقرب إلى خط المواجهة للصراع توقفت تمامًا، "التباطؤ محسوس في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك جبال الكاربات، وهي وجهة شهيرة لقضاء العطلات في الجزء الغربي الآمن نسبيًا من البلاد.

السياح يستقلون تلفريك زاخار بيركوت الذي يعود إلى الحقبة السوفيتية في مدينة سلافسكي الأوركرانية - موقع npr

تدير Katerina Minich فندق Dvir Kniazhoiy Korony في Slavske، وهي بلدة منتجع تزلج شهيرة تقع على بعد 85 ميلًا جنوب لفيف. تقول Minich إن عدد الضيوف في فندقها المكون من 15 غرفة انخفض بنحو 60% عن العام الماضي.

تقول Minich: "بشكل عام، من فبراير/شباط إلى أغسطس/أب، انخفضت أرباح الفندق بنسبة 70 إلى 80%" مقارنة بالعام الماضي. وتقول إن الفنادق الأخرى في سلافسكي، التي تقلص عدد سكانها منذ اندلاع الحرب، شهدت انخفاضًا مماثلًا في عدد الضيوف والإيرادات.

وفي ظل الأضرار التي خلفتها الحرب على السياحة في أوكرانيا، تخطط الوكالة الحكومية الأوكرانية لتنمية السياحة لبدء محاولة تغيير الأمور من خلال حملة سياحية جديدة تسمى "استلهم من أوكرانيا" - والتي تهدف إلى إخبار الأوكرانيين بأن لهم الحق في أخذ قسط من الراحة.

قد يؤثر الصراع في أوكرانيا على السياحة في جميع أنحاء أوروبا، وفقًا لتقرير صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية.

ينفق السياح من روسيا وأوكرانيا الروس 45 مليار دولار سنويًا، لكن من المتوقع أن ينخفض ​​هذا الرقم. بالإضافة إلى خسارة السياح.

يقول التقرير إن الصراع سيرفع أيضًا أسعار الغذاء والوقود، ويؤثر على ثقة المسافرين والدخل، ويقيد شركات الطيران والمجال الجوي.