الرئيس السيسى يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "أكتوبر.. إرادة وطن"

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القاهرة - سامية سيد - يحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الندوة التثقيفية للقوات المسلحة "اكتوبر .. ارادة وطن" بمناسبة الذكرى ٤٩ لحرب اكتوبر المجيدة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وضع أمس، إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر ، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري عريق وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

ثم قام الرئيس بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته ، كما صافح الرئيس عدداً من كبار قادة القوات المسلحة وكبار رجال الدولة.

ثم توجه الرئيس إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبرى القبة حيث قام بوضع أكليل الزهور وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.