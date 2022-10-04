صاروخ باليستي كوري شمالي يحلق فوق اليابان



محمد اسماعيل - القاهرة - سول-( د ب أ):

أطلقت كوريا الشمالية صاروخا حلق فوق اليابان اليوم الثلاثاء في أحدث حلقة في سلسلة من التجارب التي تجريها بيونج يانج مع تصاعد التوترات في المنطقة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن بيونج يانج أطلقت صاروخا باليستيا متوسط المدى حلق شرقا فوق الأرخبيل الياباني، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن هذا أول إطلاق كوري شمالي لصاروخ متوسط المدى منذ أكثر من ثمانية أشهر، وأطلق من مقاطعة جاجانج الكورية الشمالية قرب الحدود مع الصين.

وقطع الصاروخ مسافة 4500 كيلومتر وكان أقصى ارتفاع له 970 كيلومترا، وفقا للتقديرات الأولية.

ووصف الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول ذلك بأنه استفزاز متهور وحث على اتخاذ إجراءات ردا على ذلك.

ووصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الإطلاق بأنه عمل "سافر"، في حين قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو إنه تهديد وشيك للمنطقة والمجتمع الدولي.

وكانت هذه هي المرة الأولى منذ ما يقرب من خمس سنوات التي يحلق فيها صاروخ كوري شمالي فوق اليابان. وهبط على بعد حوالي 3000 كيلومتر شرق اليابان في المحيط الهادئ، وفقا لمصادر يابانية.

وتسبب الإطلاق في صدور إنذار صاروخي عام حث سكان جزيرة هوكايدو ومقاطعة أوموري في جزيرة هونشو على البحث عن مأوى في منازلهم، حسبما ذكرت وكالة كيودو للأنباء.

ويأتي الإطلاق الأحدث بعد أن اختبرت كوريا الشمالية صاروخين باليستيين يوم السبت. وتحظر قرارات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية اختبار أي نوع من الصواريخ الباليستية.

ويرى الخبراء أن الزيادة الأخيرة في اختبارات بيونج يانج هي رد فعل على المناورات البحرية التي تقوم بها القوات الكورية الجنوبية والأمريكية.

كما شاركت حاملة الطائرات "يو إس إس رونالد ريجان" في التدريبات البحرية التي استمرت أربعة أيام. وكان هذا أول نشر لحاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية منذ ما يقرب من أربع سنوات.

وتتهم كوريا الشمالية الولايات المتحدة بانتظام بالتحضير لهجوم من خلال مناوراتها العسكرية مع كوريا الجنوبية، وهو ما ينفيه البلدان.