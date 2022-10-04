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إصابة شاب بـ 4 طلقات نارية بسبب خلافات مع عمه في قنا

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محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي


أصيب شاب بطلقات نارية على يد عمه في نجع عثمان بقرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء إيهاب طه، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور مدير المرفق يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شاب بطلقات نارية في قرية الحجيرات التابعة لدائرة مركز قنا، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة محمد رمضان محمد، يبلغ من العمر 28 عامًا، مقيم بنجع عثمان في قرية الحجيرات بمركز قنا بـ4 طلقات نارية على يد عمه خالد.م.ح، بسبب خلافات عائلية، وجرى نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات والتي كلفت إدارة البحث الجنائي بتكثيف الجهود لكشف ملابسات الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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