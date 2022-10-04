واشنطن تعتزم فرض المزيد من العقوبات على كبار مسؤولي الأمن في إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن-( د ب أ):

تعتزم الحكومة الأمريكية فرض المزيد من العقوبات على كبار المسؤولين الأمنيين في إيران بعد وفاة امرأة في الحجز.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان إنه "يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تفيد بتكثيف حملة القمع العنيفة ضد المتظاهرين السلميين في إيران، بمن فيهم الطلاب والنساء، الذين يطالبون بحقوقهم المتساوية وكرامتهم الإنسانية الأساسية".

وأوضح أنه في وقت لاحق من هذا الأسبوع، ستعلن الولايات المتحدة فرض مزيد من العقوبات "على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين".

وتابع: "سنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية".

ويتظاهر مئات الآلاف من الأشخاص في جميع أنحاء إيران ضد الحكومة منذ وفاة مهسا أميني، وهي امرأة تبلغ من العمر 22 عاما.

وألقت شرطة الآداب القبض عليها في 13 سبتمبر لانتهاكها قواعد اللباس الإسلامي الصارمة.

وتوفيت أميني في المستشفى في 16 سبتمبر بعد أن دخلت في غيبوبة، لكن سبب وفاتها لا يزال مجهولا.

وقال شهود عيان في العاصمة طهران إن المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين أصبحت عنيفة بشكل متزايد.