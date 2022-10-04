شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مطالبا بـ475 مليون دولار.. ترامب يرفع دعوى قضائية ضد "سي إن إن" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بتهمة التشهير.

وأفادت الأنباء بأن ترامب طالب في الدعوى بتعويضات تقدر بنحو 475 مليون دولار.

وقالت وكالة "رويترز" للأنباء إن ترامب رفع دعوى قضائية ضد شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية بدعوى التشهير، وأظهرت مذكرة قضائية أن الرئيس الأمريكي السابق رفع القضية في محكمة اتحادية بفلوريدا.

وادعى ترامب ​​أن شبكة الأخبار الفضائية قد صعدت من حملة القذف والافتراء ضده مؤخرًا لأنها تخشى أن يرشح نفسه لإعادة انتخابه في عام 2024.

ويزعم ترامب في الدعوى أن الشبكة استخدمت أوصافا سيئة للتشهير به مثل "عنصري" و"تابع لروسيا" و"متمرد" و"هتلر".

‭‭ ‬‬تأتي الدعوى في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس السابق تحقيقا جنائيا من قبل وزارة العدل بتهمة الاحتفاظ بسجلات حكومية بمنزله في فلوريدا بعد تركه منصبه في يناير كانون الثاني 2021.