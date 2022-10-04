شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صور تبث الرعب.. روسيا بدأت نقل مُعداتها النووية قُرب أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهر مقطع مصور مرعب قطارا ينقل معدات نووية للقوات الروسية، في إشارة مروعة من روسيا للغرب، وفقا لمختصين في مجال الاستخبارات.

يُظهر مقطع الفيديو، الذي تم تصويره في مكان غير معروف بوسط روسيا، قطارًا محملًا بالمركبات والمعدات يتجه على ما يبدو نحو الخطوط الأمامية في أوكرانيا، وفقا لصحيفة" ذا صن" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن المحلل العسكري كونراد موزيكا، رئيس مركز روتشان البولندي للاستشارات الدفاعية، قوله إن القطار تابع لوحدة عسكرية روسية تدير عشرات مرافق التخزين المركزية للأسلحة النووية، مشيرا إلى أن هذا القطار يحمل في الواقع معدات تابعة للمديرية الرئيسية الثانية عشرة التابعة لوزارة الدفاع الروسية.

وهذه المديرية هي المسؤولة عن الذخائر النووية وتخزينها وصيانتها ونقلها للوحدات.

وشدد الخبير على أن الفيديو لا يظهر على الإطلاق أي استعدادات لإطلاق سلاح نووي، لكن تحرك القطار حدث مهم خاصة بعد تحذير أوكرانيا من الخطر البالغ المتمثل في استخدام روسيا سلاحًا نوويًا تكتيكيًا.

وقال موزيكا في إشارة إلى تحذير فلاديمير بوتين من الحرب النووية: "قد يكون تحرك القطار نوعا من الإشارة إلى الغرب بتحرك موسكو نحو التصعيد."

كما أشار موزيكا إلى أن روسيا ربما تنقل هذه المعدات قبيل التدريبات العملية لقوات الصواريخ الاستراتيجية، وهي وحدة الردع النووي الرئيسية في البلاد، والتي عادة ما تجري تدريبات مكثفة خلال فصل الخريف.

تمتلك روسيا أكبر ترسانة نووية في العالم - تشمل الأسلحة النووية التكتيكية منخفضة القوة المصممة لنشرها في ساحة المعركة ضد الجيوش المعادية.

وكان عدد آخرون من حلفاء بوتين، بمن فيهم الرئيس السابق دميتري ميدفيديف، قد أشاروا إلى ضرورة لجوء روسيا إلى اللجوء إلى الأسلحة النووية - لكن دعوة قديروف كانت الأكثر إلحاحًا وصراحة.

في غضون ذلك، عرضت محطة إن تي في الموالية للكرملين مقطعًا مروعا "تحسبًا لنشوب صراع نووي".

وأظهر البرنامج الذي بثته، انفجارات نووية تبعتها كوارث ضخمة في أعقاب حدوث انفجارات.