«قطار القيامة وغواصة القيامة» .. عمرو أديب يكشف خطورة تحرك أسلحة روسيا النووية

الشارقة - اميمة ياسر - معلش استحملوني من قبيل الخيال العلمي ، لكن أنا لقيت ناس خبراء كبار في مجلات متخصصة بيتكلموا في تهديد بوتين بالخيار النووي .
وتابع أديب : صديق لبوتين نصح بإستخدام نووي تكتيكي .
وأضاف أديب : حصل حاجات بيسموها بإسم القيامة .
وأوضح أديب أن إختيارات روسيا من الأسلحة منها قنبلة مغناطيسية تقطع الإتصال في اوكرانيا كاملة .
وتابع : وهناك قنبلة نووية تستطيع قتل ملايين داخل أوكرانيا .
وواصل أديب : في الثلاث أيام الماضية ، عندهم قطار القيامة قد تحرك قرب الحدود الروسية .
وعن مهامه ، أكد أديب أن القطار تحرك لأن به تجهيزات نووية ولا يعرف السبب لتحركه .
وأضاف أديب : الشئ الثاني هو غواصة نووية بيسموها يوم القيامة .
وأكد أديب أنها السبب في تدمير خط أنابيب نورد ستريم2 ، وبداخلها طوربيد نووي يستطيع ضرب أهدافه عل بعد 1000 ك ، وأكد أديب أنها مختفية الآن .