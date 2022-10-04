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الصحة: إرشادات مهمة يجب اتباعها عند استخدام علاج جديد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزراة الصحة والسكان، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إرشادات يجب اتباعها عند بداية استخدام علاج جديد.

وأوضحت وزارة الصحة أن الإرشادات جاءت كالتالي:

- أعرف اسم علاجك جيدًا ولا تعتمد على شكله فقط.

- أعرف من طبيبك متى تأخذ كل دواء على حدة و الكمية الموصوفة للجرعة الواحدة.

- أحرص على أن تعرف من طبيبك متى عليك التوقف عن أخذ الدواء الموصوف.

- اقرأ النشرة المرفقة مع الدواء لمعرفة الأعراض الجانبية الوارد حدوثها ولتعرف أي منها تمثل خطرًا يوجب استشارة الطبيب.

- أحرص على إبلاغ طبيبك عند حدوث آثار سلبية نتيجة استخدام الأدوية.

- قبل أن تفكر في استخدام دواء بدون وصفة طبية عليك أن تعرف جيدًا إمكانية حدوث تفاعلات تداخلية مع أي أدوية تؤخذ بصورة دورية مثل أدوية أمراض الضغط والسكر وعلاجات السيولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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