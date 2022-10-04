"نقل الكهرباء" توقع عقدا لتركيب واختبار 9 محولات في الإسكندرية والدلتا بقيمة 107 ملايين جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقد بالأمر المباشر مع شركة السويدي إليكتريك للمنتجات الكهربائية، لتوريد والإشراف على التركيب والاختبارات لـ 9 محولات جهد 66/11 ك.ف ، سعة 40 م.ف.أ “حزمة ب” التابعة لمناطق كهرباء “الأسكندرية وغرب الدلتا – مصر العليا – الدلتا” بموازنة العام المالي 2022-2023.

وتصل تكلفة المشروع حوالي 107 ملايين جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصمًا على اعتمادات مشروع إحلال وتجديد محطات وخطوط وكابلات الجهد العالي بمناطق الكهرباء المختلفة، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالي 5 أشهر لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربائية ومجابهة زيادة الأحمال، وتماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية، واستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية.