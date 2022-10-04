إلغاء فواتير الكهرباء الورقية.. جنوب القاهرة للكهرباء تعلن بدء أول خطوات التحول الرقمي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

أعلنت الادارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع برئاسة الدكتور أحمد عبدالدايم، الإعلان عن أولى خطواتها للتحول الرقمي وإلغاء فواتير الكهرباء الورقية بشكل تدريجي واستبدالها بوحدات الدفع المميكن إلكترونيا.

وقال "عبدالدايم"، إنه تم البدء في تنفيذ المشروع التجريبي بنطاق الإدارة العامة لأحياء ٦ أكتوبر فرع حدائق أكتوبر اعتبارا من شهر أكتوبر الجاري.

وأوضح عبدالدائم في تصريحات لمصراوي، إن فكرة المشروع تقوم على تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء وخفض تكاليف التشغيل بالاعتماد على وحدات "الهاند هيلد" المحمولة في عملية تحصيل فواتير الكهرباء من خلال طرق دفع متعددة وفقًا لرغبات العملاء واحتياجاتهم والتي تتمثل في إمكانية التحصيل النقدي وكذلك عن طريق الفيزا، وامكانية التحصيل عن طريق الشيكات ومن خلال أوامر الدفع أيضًا.

وتابع: "تتيح ماكينات الدفع الإلكتروني الجديدة التعامل مع كافة الأنظمة داخل جنوب القاهرة من خلال أبلكيشن موحد تم الإشراف عليه مع شركة فوري، بحيث يتم تحصيل كافة فواتير عملاء العدادات الميكانيكية والديجيتال وكذلك أيضا تحصيل فواتير عملاء العدادات الذكية مع إمكانية شحن العدادات مسبقة الدفع لصغار المشتركين وكبار المشتركين" .

وسيتم التوسع تدريجيًا بداء من الشهر المقبل، ليتم تعميم المشروع على جميع فروع الشركة من خلال خطة زمنية تم إعدادها من خلال الإدارة العامة لخدمات الإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع المسئولة عن المشروع.

وقدم مدير الادارة العامة للإصدار والعدادات الذكية ومسبقة الدفع، الشكر لكل من ساهم في نجاح المشروع في مقدمتهم الدكتور خالد الدستاوى العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع والمهندسة صفاء عبدالرحمن رئيس قطاع نظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالشركة القابضة لكهرباء والمحاسب هاني الجندي المشرف على قطاعات الشؤون التجارية بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وكلا من رئيس قطاع نظم المعلومات والخدمات الذكية للشركة ومدير أمن وحماية المعلومات.