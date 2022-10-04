تركيا تطلب تأجيل سداد أقساط شحنات الغاز الطبيعي لروسيا

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن مسؤولين أتراك طلبوا من روسيا تأجيل تحصيل مستحقاتها لدى تركيا مقابل واردات الغاز الطبيعي، حيث تسعى تركيا إلى تخفيف الأضرار الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة بورو هاتلاري إيل بترول تاسيما (بوتاس) التركية التابعة للدولة طلبت تأجيل سداد بعض أقساط الغاز الطبيعي حتى 2024. وتأتي المحادثات الروسية التركية في أعقاب اتفاق الدولتين على السماح لشركة بوتاس بسداد 25% من التزاماتها بالروبل وليس بالدولار.

وقالت المصادر إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المحادثات ستصل إلى نتيجة، في حين رفضت بوتاس وجازبروم الروسية للغاز الطبيعي التعليق على هذه الأنباء.

وقال مصدر مطلع إن تركيا لم تقدم طلبا رسميا لتأجيل الأقساط حتى الان، وبالتالي فإن جازبروم لن تناقش أمر التأجيل قبل تلقي طلب رسمي بذلك.

وتعتمد تركيا بشدة على استيراد الغاز الطبيعي والنفط، مما يزيد الضغوط على الميزانية التركية التي تعاني صعوبات مالية كبيرة منذ سنوات.