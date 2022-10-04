يقتحم مصرفا لسحب وديعته

أقدم مودع لبناني على اقتحام مصرف «لبنان والمهجر» في العاصمة بيروت، وتمكن من الحصول على وديعته المالية.

وقالت جمعية «صرخة المودعين» في تغريدة على «تويتر»، إن «المودع زاهر خواجة حرر مبلغا ماليا قدره 11750 دولارا من «بلوم بنك» فرع حارة حريك، وباقٍ له 750 دولارا في البنك».

وأفادت جمعية المودعين اللبنانيين بأن

«أربعة أشخاص أحدهم المودع زاهر خواجة اقتحموا «بنك لبنان والمهجر»

فرع حارة حريك وحصلوا على وديعتهم

«11 الف دولار» وغادروا قبل وصول الجيش، وتنتشر عناصر الجيش في هذه الأثناء في المنطقة».

وشهد لبنان في 16 سبتمبر الماضي، وخلال اليوم نفسه، حوالي 7 عمليات اقتحام لعدة مصارف، أعلنت على أثره جمعية المصارف، الإغلاق لمدة 3 أيام بسبب مخاوف أمنية.

وخلال الأشهر الماضية، حصلت حوالي 13 عملية اقتحام للمصارف بلبنان.

وقالت جمعية المصارف إن «الاستمرار بسياسة اللامبالاة يعني الاستمرار بسياسة اقتحام المصارف».

ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية منذ نهاية عام 2019، وقد صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ العام 1850.