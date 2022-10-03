شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم| كوليبالي يكشف كواليس رحيله عن نابولي.. والفريق يواصل استعداداته لمعركة ميلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعرض لكم موقع "السعودية سبورت" في السطور التالية أبرز أخبار نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم الإثنين الموافق 3 من شهر أكتوبر الجاري، وذلك يأتي فيما يلي..

كوليبالي يكشف كواليس رحيله من نابولي إلى تشيلسي

كشفت الدولي السنغالي كوليبالي عن كواليس رحيله عن صفوف نادي نابولي الإيطالي في الإنتقالات الصيفية الماضية، منضمًا إلى تشيلسي الإنجليزي، في تصريحات مثيرة نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، وذلك جاء كالآتي..

تصريحات مثيرة من كوليبالي عن نابولي وتشيلسي

وقال كوليبالي:”لقد تأقلمت بشكلٍ جيد، مثل عائلتي، لقد وصلت في الوقت المُناسب بجانب لاعبين فازوا بالكثير من البطولات”.

وواصل:”الأمر متروك لي للبرهنة على أن الفريق يُمكنه دائمًا الاعتماد عليَ، الآن أنا سعيد حقًا وأتمنى المواصلة”.

وتابع: "كُنت أعلم بعد 8 سنوات أن وقتي في نابولي انتهى، حينما يتواصل معك واحد من أفضل الأندية في العالم فأنت لا يُمكنك الانتظار”.

واستكمل:”لقد فعلت كل ما في وسعي للانضمام لتشيلسي، سأكون مُمتنًا دائمًا لنابولي ولجمهور نابولي”.

واختتم:”أبنائي وُلدوا هُناك، ونابولي هو المكان الذي أصبحت فيه رجلًا ولاعب كرة قدم، ولكن الوقت كان قد حان للتغيير”.

تشيلسي يطلق استعداداته القصوى لمعركة ميلان في دوري أبطال أوروبا

يواصل نادي تشيلسي استعداداته لمواجهة ميلان المرتقبة في دوري الأبطال، بتدريبات قوية تحت قيادة المدير الفني الجديد للفريق جراهام بوتر، الذي جاء خليفة لتوماس توخيل بعد رحيله عن تدريب الفريق.

موعد مباراة تشيلسي وميلان القادمة في دوري الأبطال

يقع ميلان ضيفًا على تشيلسي مساء الغد الأربعاء الموافق 5 أكتوبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، وتحديدًا بالمجموعة الخامسة.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

تعرف على موقف تشيلسي في جدول ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباراة الأربعاء

تقع كتيبة البلوز في المركز الاخير من جدول ترتيب المجموعة الخامسة من دوري الابطال برصيد نقطة واحدة فقط لا غير، بعد الخسارة في المواجهة الأولى أمام دينامو زغرب الكرواتي، والتعادل أمام ريد بولل سالزبورج النمساوي.