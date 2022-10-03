شكرا لقرائتكم خبر عن الطبيب المعالج لرونالدو يكشف تدهور حالة اللاعب على المستوي النفسي! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الطبيب المعالج للنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، عن تدهور الحالة النفسية للاعب فى الآونة الأخيرة، حيث أكد أن اللاعب يعاني من إكتئاب حاد فى الفترة الحالية، كما أشار إلى ضرورة معرفة المنتقدين بهذا الأمر، اللاعب عبر عن بشر وإنسان طبيعي، يجب على الجميع أن يدرك ذلك الأمر جيدًا.

وأضاف أن رونالدو ما زال متأثرًا بوفاة ابنه، الشئ الذي يجعل أي لاعب كرة قدم ينهار بشكل كامل، خاصة أنه فى حالة ما إذا تعرض لأحد منتقدي اللاعب لمثل هذا الظرف، لتدهورت حياته بشكل كبير هلى جميع الأصعدة، سواء أكانت العملية فى مجال الحياة أو مجالات العمل الآخري.



رسالة خاصة من طبيب رونالدو المعالج

ومن جانبه حرص الطبيب المعالج للاعب على عدم تعريض رونالدو لأي ضغوطات فى الفترة الحالية، لا سيما أن اللاعب يستمع للإنتقادات ويتأثر بها فى الفترة الحالية، ومن ثم يجب على الجميع مراعاة ظروف اللاعب ودعمه فى حياته، بعيدًا عن جانب الحب والكره للاعب، الذي تمتلكه النفوس البشرية له.



موقف رونالدو من عدم المشاركة أمام السيتي

وأعرب اللاعب عن إستيائه الشديد لعدم التواجد فى مباراة السيتي أمس، بعدما حصل اللاعب على وعود قوية لتواجده ضمن حسابات الفريق فى شوط اللقاء الثاني للمباراة، إلى أن النتيجة الكبيرة التي تعرض لها اليونايتد بإستقبال أربعة أهداف فى الشوط الأول، حالت أمام حصول اللاعب على فرصة المشاركة.