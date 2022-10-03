شكرا لقرائتكم خبر عن "التنسيقية" تشارك في احتفالية السفارة الألمانية بمرور 70 عاماً علي العلاقات مع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في الاحتفال بمرور 70 عاما على العلاقات المصرية الألمانية.

واستقبل السفير الالماني فرانك هارتمان، وفد التنسيقية، مشيداً بقوة ومتانة العلاقات المصرية الألمانية.

شارك في الاحتفال من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بلال حبش نائب محافظ بني سويف، وعضو مجلس امناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وضم الوفد، النائب محمود القط ، النائبة أميرة صابر، النائبة هيام فاروق، النائب محمد فريد ، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، وهلا عبادة عضو التنسيقية.