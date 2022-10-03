السعودية والصين توقِّعان مذكرةَ تفاهم في مجال النقل الجوي

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (أ ش أ):

وقَّعت المملكة السعودية وجمهورية الصين مذكرة تفاهم في مجال خدمات النقل الجوي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية الـ41 لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو).

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الاثنين، أن المذكرة التي وقّعها كلٌ من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، ورئيس سلطة الطيران المدني في جمهورية الصين الشعبية شياو فمج، تهدف لزيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية والسلامة الجوية وأمن الطيران.

وناقش الجانبان عقب مراسم التوقيع سبل التعاون في مجال الطيران المدني والموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز الترابط العالمي وكيفية استثمار الفرص التنموية.