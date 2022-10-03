"قومي المرأة" ينظم ورشة عمل تدريبية لـ90 قيادة دينية بالأزهر الشريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ورشة عمل تدريبية لتوحيد الرسائل والمفاهيم استهدفت 90 قيادة دينية من قيادات مؤسسة الأزهر الشريف؛ وذلك في إطار برنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

وأشادت المديرة العامة للإدارة العامة للجان بالمجلس، نهى مرسي، اليوم الاثنين، بالتعاون المثمر مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية؛ وذلك من أجل تغيير السلوكيات والمفاهيم السلبية داخل الأسرة وتشجيع الرجال على المشاركة في الرعاية المنزلية.

وأكدت الدور المهم الذي تشكله الأسرة في المجتمع، قائلة "إن صلاح الأسرة هو صلاح للمجتمع، والمرأة المصرية هي أساس ومحور الأسرة والمجتمع"، مستعرضة جهود المجلس في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة.

بدوره، ثمّن المدير التنفيذي لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، الدكتور أسامة الحديدي، التعاون مع المجلس القومي للمرأة خلال العمل على برنامج الإرشاد الأسري، مستعرضًا الأنشطة والفعاليات التي أقيمت بالعديد من المحافظات وكان لها أثر إيجابي على المجتمع، ومؤكدًا أن تكوين أسرة قوية يعد من أهم أركان وركائز المجتمع.

وتضمنت فعاليات ورشة العمل، التي تستمر لمدة 3 أيام، مناقشة مبادئ برنامج الإرشاد الأسري، وفوائد التخطيط الإنجابي، ومصادر الحصول على وسائل تنظيم الأسرة والممارسات والأضرار الناتجة عن الزواج المبكر وزواج الأقارب، وإجراء فحص المقبلين على الزواج وكيفية اختيار شريك الحياة، ومميزات الولادة الطبيعية وكيفية التغذية والرضاعة أثناء الحمل وبعد الولادة، بالإضافة إلى أهم النصائح والأساليب لمساعدة تطور نمو الطفل في جميع مراحله العمرية.