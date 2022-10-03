متحدث المأذونين لـ"الخليج 365": تفعيل 12 حالة "زواج بلا قائمة" بكفرالشيخ (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كفرالشيخ - إسلام عمار:

كشف الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر، اليوم الإثنين، استجابة مواطنون لمبادرة "زواج بلا قائمة" تفعيلًا للمبادرة التي أطلقها منذ شهرين وتحمل نفس الاسم، وذلك من أجل إلغاء فيما أسماه عُرف قائمة الزواج.

وبثت الصفحة الرسمية لموقع "الخليج 365"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يحتوي على لقاء مع المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر ليوضح من خلاله كيفية الاستجابة للمبادرة، وتفعيلها على أرض الواقع.

أكد أنه من خلال ما جرى رصده، وبالمتابعة مع زملاء مهنته تبين أن هناك 12 حالة عُقد قرانهم بدون قائمة زواج بمراكز دسوق، وسيدي سالم، وكفر الشيخ، وقلين، والحامول، وبيلا، وذلك بعدما بحثوا جيدًا عن المفهوم الصحيح للمبادرة من خلال التواصل معه، وغيره من زملاء المهنة، وكذا بعدما ثبت لهم بأن المبادرة لا تهدر حق الزوجة بل تضمن حقها بالكامل.

وقال إن المبادرة تضمن حقوق الزوجة من خلال المهر الذي يجرى تقديمه لها، وهو ما يجرى إثباته في قسيمة الزواج، وعليها التصرف فيه، بجانب توابع أخرى تتعلق بعملية الزواج مثل نفقة المتعة، ومؤخر الصداق، وغيرها من توابع أخرى تضمن حقوقها بعيدًا عن دعاة انتهاك حقوق المرأة، والذي لا يعي أي منهم بتلك الحقوق.

وأضاف أن أكبر مهر جرى تقديمه ضمن الحالات الأثنى عشر التي جرى عقد قرانهم بدون قائمة بلغ قيمته 80 الف جنيه، وأقل قيمة للمهر جرى تقديمه بين تلك الحالات 50 الف جنيه، ما يعد ذلك بأن الفكرة وصلت بمفهومها لراغبي نية تيسير الزواج لأن الأمر في النهاية يعود إلى اتفاق أسرتي العروسين على تحديد قيمة المهر.

وكان الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين في مصر قرابة الشهرين مبادرة "زواج بلا قائمة"، موضحًا بأن المبادرة تهدف بالغاء قائمة المنقولات الزوجية، وذلك لتيسير الزواج، وللحد من انتشار القضايا في محاكم الأسرة بسبب المشاكل الزوجية.