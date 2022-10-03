وزيرة الخارجية الألمانية: أمن شرق أوروبا هو أمن لبلادي

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (د ب أ)

وعدت وزيرة خارجية ألمانيا انالينا بيربوك بدعم بولندا وكل منطقة وسط وشرق أوروبا في ضوء الحرب الروسية على أوكرانيا.

وخلال احتفالية في السفارة الألمانية في العاصمة البولندية وارسو بمناسبة ذكرى الوحدة الألمانية، قالت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر، مساء اليوم الاثنين: "سنكون متواجدين من أجلكم كما كنتم أنتم من أجلنا عندما كنا في أمس الحاجة إليكم".

وأضافت بيربوك أن أمن شرق أوروبا هو أمن ألمانيا، ووجهت حديثها إلى الضيوف البولنديين قائلة: "يمكنكم الاعتماد على هذا".

وتحل اليوم الذكرى الثانية والثلاثين على توحيد شطري ألمانيا في الثالث من أكتوبر عام 1990 بعد مضي عام واحد على الثورة السلمية في ألمانيا الشرقية السابقة في خريف 1989، وكان البولنديون أطاحوا بنظام الحكم الشيوعي في وارسو في ثمانينيات القرن الماضي وفتحوا الباب أمام التغيير في شرق أوروبا.

وأكدت بيربوك: "لن نتوانى في دعمنا لأوكرانيا" بالمشاركة مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) "لأننا الألمان لن ننسى أبدا أننا مدينون بالفضل في حياتنا في حرية وفي بلد أُعْيْد توحيده في قلب أوروبا، بالذات لحلفائنا وجيراننا".

وتابعت بيربوك أن ألمانيا وبولندا مرتبطتان ببعضهما البعض إلى الأبد "ما لدينا هو صداقة من القلب بين ملايين الناس، وهي صداقة وشراكة أقوى من الخلافات السياسية".

وطالبت بيربوك بالعمل على هذه الصداقة بشكل متجدد دائما " حتى رغم احتمال أن يكون هذا الأمر متحديا في بعض الأحيان"، وذلك في إشارة إلى مطالبات الحكومة البولندية بالحصول على تعويضات بقيمة تزيد عن تريليون يورو عن الأضرار التي حاقت ببولندا جراء الاحتلال النازي لها خلال الحرب العالمية الثانية.

وقالت بيربوك إن أوروبا تشهد منذ سبعة شهور"حربا تكتب بريشة قاسية فصلا جديدا في تاريخنا" ،منوهة إلى أن الأوكرانيين لا يحاربون في هذه الحرب من أجل نجاة بلادهم وحسب بل من أجل أوروبا الحرة " ونحن نرى الآن بالتحديد أن تمتع الاتحاد الأوروبي بالفعالية ليس غاية في حد ذاته بل إنه تأمين مشترك لحياتنا".