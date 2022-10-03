رياح شمالية باردة.. الأرصاد: بدأ الانخفاض التدريجي في الحرارة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة من التحسن النسبي في الأحوال الجوية، حيث بدأ الانخفاض في درجات الحرارة فعليا اليوم الاثنين على مناطق شمال البلاد.

ووأضافت الهيئة أن الانخفاضات تتوالي في درجات الحرارة حتى الأسبوع المقبل، حيث تبدأ درجة الحرارة بكسر حاجز 30 درجة وتنشط الرياح في فترات المساء لتزيد من التحسن في حالة الجو.

ومن المنتظر أن يسيطر مرتفع العروض الوسطي على مساحة كبيرة من البلاد جالبا معه رياح شمالية باردة نسبيا من جنوب أوروبا كما يؤدي إلى انكماش منخفض الهند الموسمي بشكل كبير.