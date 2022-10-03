الطقس غدا الثلاثاء.. أمطار على بعض المناطق وارتفاع الموج 2 متر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء على جميع الأنحاء.

وقالت الهيئة، في بيان، اليوم الاثنين، إنه يسود غدا طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه بالنسبة للأجواء ليلا، يسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتنشط حركة الرياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه بين 1.5 متر و2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه بين 1 متر و1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% تقريبا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

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