"حكايات الحب".. كتاب جديد لنهاد أبو القمصان

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

صدر كتاب "حكايات الحب" للمحامية ومقدمة البرامج التلفزيونية نهاد أبو القمصان، وهو ليس كتابًا عن الحب بمفهومه الرومانسـي الحالم المُحلِّق في فضاء الخيال، ولكن بمنطقه النابع من العقل، والمُستند إلى العِشـرة والتفاهم والهدف المشترك، أو بمعنى آخر الحُب الناضج الذي يتجاوز حدود الخلافات والاختلافات الشخصية، انتصارًا للتجربة الأُسرية والرسالة التربوية.

ويتناول الكتاب قصة زواج أبو القمصان من المحامي والحقوقي الراحل حافظ أبو سعدة، منذ التقته لأول مرَّة في كلية الحقوق بجامعة القاهرة عام 1989 فأحبَّته بعقلها قبل قلبها، ثم معركتها التي خاضتها في ظل رفض والدها الزواج من "الشاب بتاع السجون" كما كان يُطلق عليه.

وتستعرض أبو القمصان في الكتاب هذه الرحلة المثيرة، التي خاضها الشابَّان، بعد أن جمع بينهما الحب العاقل، والرغبة في تحقيق النجاح، والحلم بغدٍ أفضل، ليس لهما فحسب، ولكن للوطن بأسره، واستمرارهما معًا رغم الاختلافات الواضحة بينهما في كل شيءٍ تقريبًا، حتى انتهاء الرحلة التراجيدي في نوفمبر 2020 بوفاة حافظ أبو سعدة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.

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